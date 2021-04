Berichte: FC Chelsea plant Rückzug aus der Super League – Auch ManCity vor Ausstieg?

Der große öffentliche Druck auf die Gründer der umstrittenen Super League hat offenbar Folgen. Wie die BBC sowie ITV berichten, hat der FC Chelsea erste Schritte zum Rückzug aus der neu geschaffenen Eliteliga eingeleitet, deren Gründung in der Nacht zu Montag erfolgt war und die in der Fußballwelt für chaotische Zustände gesorgt hatte. Die UEFA, die das Projekt als Konkurrenz zur Champions League sieht, verurteilte den Schritt von zwölf der größten Klubs Europas ebenso wie nahezu alle übrigen Vereine, Spieler und Funktionäre.

Nun sollen sich die Blues konkret mit einem Ausstiegszenario aus dem Rahmenvertrag befassen, der am Sonntag an die Öffentlichkeit gelangt war. Wie genau diese "Exit-Strategie" aussehen könnte, blieb zunächst offen. Der Klub würde die entsprechenden Dokumente vorbereiten, hieß es. Die Londoner von Trainer Thomas Tuchel, die am Dienstagabend in der Premier League gegen Brighton & Hove Albion spielen, sind einer von sechs englischen Vereinen im Reigen der insgesamt zwölf Gründerklubs. Insgesamt soll die Super League 20 Klubs umfassen, wovon 15 automatisch für den Wettbewerb gesetzt sind. Wenig später zog die Zeitung Sun nach, demnach wolle auch Manchester City nicht mehr Bestandteil der Super League sein.