Berichte: Florian Kohfeldt bleibt Trainer bei Werder Bremen - Coach bekennt sich zu Klub

Florian Kohfeldt bleibt nach übereinstimmenden Medienberichten Trainer bei Werder Bremen . Demnach haben sich der 37 Jahre alte Coach und die Verantwortlichen des Klubs darauf verständigt, ihre noch bis zum 30. Juni 2023 datierte Zusammenarbeit trotz der sportlich enttäuschenden Saison 2019/20 fortzusetzen. Das berichteten unter anderem der Weser Kurier, die Bild und Sport1 - Kohfeldt soll sich zum Klub bekannt haben. Offiziell verkünden will der Bundesligist die Ergebnisse der großen Saisonanalyse nach Informationen der dpa am Freitag.

Am Donnerstag gab es weiter keine öffentlichen Äußerungen der Bremer. Im Anschluss an die Rettung in der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim am Montagabend hatte Geschäftsführer Frank Baumann angekündigt, dass sich der Verein bis zum Ende der Woche zu seinen Zukunftsplänen äußern werde. Seit Dienstag arbeitet der Klub in verschiedenen Runden mit Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Trainerstab die Spielzeit 2019/20 auf, in der Werder fast zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder aus der Bundesliga abgestiegen wäre.