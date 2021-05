Berichte: Gerardo Seoane wird neuer Trainer von Bayer Leverkusen - Vorstellung schon am Mittwoch?

Die Trainersuche bei Bayer Leverkusen ist offenbar beendet: Die Werkself soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Mittwoch Gerardo Seoane vom Schweizer Meister Young Boys Bern als künftigen Trainer vorstellen. Der 42-Jährige bekomme einen Zweijahresvertrag zur neuen Saison, das meldeten sowohl Sport1, die Bild und der Kölner Express am Dienstagabend. Seoane hatte erst im Dezember seinen Vertrag in der Schweiz verlängert - soll jedoch über eine Ausstiegsklausel verfügen. Laut Sport1 wird eine Ablöse in Höhe von einer Million Euro fällig.

