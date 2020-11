Berichte: Giovanni Reyna vor Vertragsverlängerung beim BVB - Gehalt soll verdoppelt werden

In dieser Saison ist er bei Borussia Dortmund kaum noch wegzudenken: Giovanni Reyna hat sich unter Trainer Lucien Favre in dieser Saison zum Stammspieler entwickelt - und das im Alter von 17 Jahren. Der US-amerikanische Nationalspieler, der sein Debüt für die Profis am Donnerstagabend gab, kam bisher in allen Saisonspielen des BVB zum Einsatz, stand dabei in neun von zwölf Partien in der Startelf und steuerte zwei Tore sowie fünf Torvorlagen bei. An seinem 18. Geburtstag soll der BVB ihm laut übereinstimmenden Medienberichten aus Deutschland und den USA nun der BVB das beste Geschenk machen: Der zum Saisonende auslaufende Vertrag des Offensiv-Allrounders soll vorzeitig bis 2024 verlängert werden - inklusive einer saftigen Gehaltserhöhung. Anzeige

So soll Reyna den Berichten zufolge ab sofort 2,5 Millionen Euro im Jahr verdienen - statt wie bisher nur knapp über eine Million Euro. Schon im Oktober hatte Sportdirektor Michael Zorc in der Bild angekündigt, dass sich der BVB mit der Reyna-Seite in Gesprächen befindet. "Ja, es stimmt. Wir sind bemüht, mit Gio eine langfristige Lösung zu finden", wurde der 58-Jährige zitiert. Via Kicker gab es von Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl Lob: "Er ist ein richtiger Bestandteil der Mannschaft geworden. Gio hat oft gezeigt, welchen Mehrwert er der Mannschaft bringt. Er ist clever, gewandt und torgefährlich. Und er hat ein Näschen im 16er."