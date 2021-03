Berichte: Hendrik Almstadt offenbar Favorit auf Bobic-Nachfolge bei Eintracht Frankfurt 

Markus Krösche, Jonas Boldt - oder sogar Bastian Schweinsteiger ? Die Liste der Kandidaten, die bei Eintracht Frankfurt für die Nachfolge von Sportvorstand Fredi Bobic infrage kommen, ist lang - und am Dienstag um einen Namen reicher: Wie der Kicker und die Bild übereinstimmend berichten, hat der Tabellenvierte der Bundesliga mit Hendrik Almstadt einen bisher unbekannten Mann auf dem Zettel. Laut Bild ist der 48-Jährige sogar der neue Favorit auf den Posten.

Hendrik wer? In der Bundesliga ist der 48 Jahre alte Deutsche, der bei AC Mailand seit zwei Jahren als De-Facto-Sportdirektor unter Vorstandschef Ivan Gazidis tätig ist, ein noch unbeschriebenes Blatt - auch, weil er bisher nicht in der Bundesliga tätig war, sondern aus dem Finanzsektor stammt, wo er unter anderem für die US-Investmentbank Goldman Sachs tätig war. Dort arbeitete er unter anderem mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der SGE, Philip Holzer, zusammen.

Im Fußball-Bereich war Almstadt vor seiner Zeit bei Milan in zwei Funktionen in der englischen Premier League tätig: Von 2010 bis 2015 arbeitete er als Assistent der Geschäftsführung des FC Arsenal, ehe er bei Aston Villa anheuerte, wo er allerdings nur ein halbes Jahr als verantwortlicher Sportdirektor tätig war und noch vor dem Abstieg in die zweitklassige Championship aufhörte.