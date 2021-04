Berichte: Hertha BSC muss nach weiterem Corona-Fall in Quarantäne - Spiele fallen aus

Das ist richtig bitter! Hertha BSC muss nach Berichten von Bild und Kicker 14 Tage in Mannschaftsquarantäne - weshalb drei Spiele verschoben werden müssen. Der Grund ist nach den positiven Corona-Meldungen vom Donnerstagvormittag ein weiterer positiver Corona-Befund am Donnerstagnachmittag. Das Virus scheint unter den Spielern zu grassieren, weshalb das Gesundheitsamt auf Quarantäne entschied.

Das kommt für die Bundesliga zum ungelegenen Zeitpunkt. Denn ausgerechnet jetzt steht eine englische Woche an, in der Hertha am Sonntag gegen Mainz 05, am kommenden Mittwoch gegen den SC Freiburg und am Samstag, den 24. April, beim FC Schalke 04 gespielt hätte.