Berichte: Hertha-Supertalent Luca Netz vor Millionen-Transfer zu Gladbach

Hertha BSC lässt offenbar eines seiner größten Talente ziehen. Wie die Bild berichtet, laufen bereits seit geraumer Zeit Verhandlungen über einen Transfer des 18-Jährigen zu Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach. Laut Sport1 sei am Donnerstag ein schriftliches Angebot von der Borussia am Olympiastadion eingegangen. Am Niederrhein verspricht der Linksverteidiger sich demnach mehr Einsatzzeiten als er sie bei den Berlinern bekommen könnte, wo mit Marvin Plattenhardt und Maximilian Mittelstädt bereits zwei arrivierte Profis aktiv sind. In Gladbach steht derzeit nur Ramy Bensebaini für die Position unter Vertrag - und der ist aktuell verletzt.

