Berichte: Inter-Profi Valentino Lazaro vor Rückkehr in die Bundesliga - Transfer zu Gladbach rückt näher

Lazaro wäre nach Hannes Wolf der zweite in Graz geborene Neuzugang im Team von Trainer Marco Rose. Der Nationalspieler kann auf der rechten Seite defensiv wie offensiv eingesetzt werden. Möglicherweise stößt Lazaro noch in dieser Woche im Trainingslager in Harsewinkel zum Borussen-Team.

Bereits in der Vergangenheit wurde Lazaro mit einer Rückkehr nach Deutschland in Verbindung gebracht. So soll er im Winter auf der Wunschliste von Werder Bremen gestanden haben. Der 24-Jährige war erst vor der vergangenen Saison für eine stattliche Ablöse von 22,4 Millionen Euro von Berlin in die Serie A gewechselt. Für Inter Mailand stand der Mittelfeldmann lediglich in sechs Liga-Partien auf dem Platz, ehe sich Newcastle für ein halbes Jahr seine Dienste sicherte. Auch dort absolvierte er lediglich zwei Spiele über die vollen 90 Minuten.