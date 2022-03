Berichte: Keine Premier League im chinesischen TV wegen Ukraine-Solidaritätsbekundungen 

Der chinesische TV-Rechteinhaber für die englische Premier League verzichtet Berichten zufolge auf eine Ausstrahlung der Spiele am Wochenende. Hintergrund sind demnach geplante Solidaritätsbekundungen für die Ukraine, wie die BBC am Freitag berichtete.

Die oberste englische Fußballliga hatte in dieser Woche für alle Spiele eine "show of solidarity" für die Menschen in der Ukraine angekündigt. "Die Premier League und unsere Klubs lehnen Russlands Vorgehen von ganzem Herzen ab", hieß es in einer Mitteilung.