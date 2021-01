Berichte: Khedira-Transfer zu Hertha BSC soll Montag fixiert werden – Rashica-Wechsel vom Tisch?

Kurz vor dem Ende des Transferfensters werkelt Hertha BSC an einer doppelte Verstärkung: Die Berliner arbeiten simultan an den Verpflichtungen von Weltmeister Sami Khedira von Juventus Turin und Flügelflitzer Milot Rashica von Werder Bremen. Ob die Wechsel vor Ablauf der Frist am Montag um 18 Uhr über die Bühne gehen, ist noch ungewiss - Medienberichten zufolge gibt es bei beiden Spielern jedoch klare Tendenzen. Während der Wechsel bei Khedira nur eine Frage der Zeit ist, hat sich die Personalie Rashica wohl erledigt.

Der Weltmeister ist seit Samstag in Berlin, um seinen Wechsel in die Hauptstadt voranzutreiben. Am Sonntag war sein Medizincheck angesetzt, ein Scheitern des Deals gilt nach Informationen des Kicker als unwahrscheinlich. Mit Juventus seien dem Bericht zufolge nur noch einige verbliebene Modalitäten zu klären, ehe der Transfer vollzogen werden kann. Für den 33-Jährigen wäre es die Rückkehr in die Bundesliga nach über zehn Jahren. In dieser Saison ist Khedira für Juve noch ohne Einsatz, sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Herthas Geschäftsführer Carsten Schmidt hatte Gespräche mit dem Ex-Stuttgarter am Sonntag bei Sky90 bestätigt.