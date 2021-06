Berichte: Kingsley Coman will FC Bayern verlassen – Rekordmeister fordert hohe Ablöse

Zurzeit bereitet sich Kingsley Coman mit der französischen Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft vor. Am Dienstag trifft der Weltmeister im ersten Gruppenspiel in München auf das DFB-Team. Für Coman ist es kurz nach dem Ende der Bundesliga-Saison eine Rückkehr an seine "reguläre" Wirkungsstätte. Bereits seit 2015 ist die Münchner Allianz Arena seine sportliche Heimat. Aber wie lange gilt das noch? Seit Wochen halten sich Gerüchte über einen Abschied des 24-Jährigen - vor allem Manchester United gilt als Interessent.

Anzeige