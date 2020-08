Berichte: Lionel Messi bittet FC Barcelona um Vertragsauflösung - Entscheidung wohl endgültig

Dieser Abgang wäre eine echte Sensation: Wie mehrere spanische und argentinische Medien am Dienstagabend übereinstimmend berichten, soll Superstar Lionel Messi den FC Barcelona verlassen wollen. Der 33-jährige Argentinier soll den Katalanen demnach ein Fax geschickt haben, in dem er um die Auflösung seines noch bis Sommer 2021 gültigen Vertrags gebeten habe. Damit soll Messi seine persönliche Ausstiegsklausel gezogen haben, die es ihm ermöglicht, seinen Vertrag zum Ende jeder Saison einseitig zu kündigen. Die Entscheidung zum Abschied soll endgültig sein.

Messi-Vertrag soll Ausstiegsklausel über 700 Millionen Euro beinhalten

Laut den Medienberichten sei die für den Blitz-Abschied benötigte Klausel in Messis Vertrag zwar schon am 10. Juni abgelaufen – aber der Barca-Superstar soll die Situation aufgrund der widrigen Umstände rund um die Corona-Pandemie anders einschätzen. So gehe Messi davon aus, dass die Klausel wegen des späten Saisonendes verzögert gezogen werden kann. Wie unter anderem Mundo Deportivo und Marca berichten, beginnen die Verhandlungen über einen Abgang des sechsfachen Weltfußballers nun erst: Im Vertrag soll nämlich auch stehen, dass Messi den spanischen Vizemeister nur für die festgeschriebene Ablöse von 700 Millionen Euro verlassen kann.

In der spanischen La Liga müssen Spieler Ausstiegsklauseln selbst ziehen und die festgeschriebenen Ablösen beim Verband vorbringen. Dafür werden sie in der Regel von ihren neuen Vereinen mit den nötigen Mitteln ausgestattet. Dass Barca seinem Kapitän und langjährigen Aushängeschild bei einem Wechselwunsch Steine in den Weg legen würde, scheint indes unwahrscheinlich. Zumal die Katalanen ohnehin nur noch in diesem Sommer eine Ablösesumme mit Messi generieren könnten. Der Marktwert vom vierfachen Champions-League-Sieger liegt laut transfermarkt.de bei 112 Millionen Euro.