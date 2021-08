Berichte: Lionel Messi vor Wechsel zu PSG - Offizielle Verkündung schon am Sonntag?

Lionel Messi und Paris Saint-Germain: Jetzt wird es offenbar richtig heiß in den Verhandlungen zwischen dem Megastar und dem französischen Topklub. Laut überstimmenden Medienberichten steht eine Einigung über einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr für den sechsmaligen Weltfußballer kurz bevor. Das vermeldete am Freitagabend unter anderem der renommierte französische Journalist Mohamed Bouhafsi, der lange Zeit für den französischen TV-Sender RMC Sport tätig war. "Lionel Messi hat sich entschlossen, zu PSG zu stoßen", schrieb Bouhafsi via Twitter. Gespräche der PSG-Seite mit Messis Vater und Berater Jorge sollten noch in der Nacht zum Samstag stattfinden. Bis Ende des Wochenendes wollten die Pariser den Bericht wohl über die Bühne bringen. Anzeige

Messis Vertrag beim FC Barcelona war am 30. Juni ausgelaufen. Der 34 Jahre alte Argentinier, seit 2000 bei den Katalanen, wollte in Barcelona bleiben. In den finalen Verhandlungen konnten sich beide Seiten nicht einigen, einer offiziellen Mitteilung des Vereins vom Donnerstagabend zufolge machten trotz beiderseitiger Absicht für eine Fortsetzung Liga-Statuten einen neuen Vertrag nicht möglich. Als mögliche neue Arbeitgeber Messis werden vor allem Paris Saint-Germain und Manchester City gehandelt.

PSG gilt als Topfavorit auf die Messi-Verpflichtung: Trainer Mauricio Pochettino soll bereits nach dem endgültigen Aus beim FC Barcelona mit Messi telefoniert haben. Der Messi-Landsmann bestätigte auf einer Pressekonferenz am Freitag, dass PSG einen Messi-Transfer prüfe. "Wir konzentrieren uns auf die neue Saison, aber parallel arbeitet der Klub hart auf dem Transfermarkt, um die Mannschaft so gut wie möglich zu verbessern“, sagte Pochettino. Was Messi betreffe, wüssten sie natürlich, was passiert sei, sagte der 49-Jährige. Der Verein evaluiere die Optionen und natürlich sei Messi eine davon, so der Coach weiter. Messi ist aktuell vereinslos und wäre ablösefrei zu bekommen.

Mega-Gehalt: Messi soll offenbar Top-Verdiener bei PSG werden