Berichte: Mainz 05 vor Transfer von Frankfurt-Profi Aymen Barkok

Mittelfeldspieler Aymen Barkok steht nach Medienberichten vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Mainz 05. Der 23-Jährige, der derzeit mit Marokkos Nationalmannschaft beim Afrika-Cup weilt, soll nach einem Bericht von Bild und Sport1 spätestens im Sommer zu den Rheinhessen gehen. Sein Vertrag beim hessischen Bundesligisten läuft am 30. Juni aus. Auch ein Transfer bereits in diesem Winter sei nicht ausgeschlossen.

Bei der Eintracht kam der gebürtige Frankfurter nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus. Barkok spielt seit 2013 am Main, war aber zwischendurch an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

In dieser Saison kam Barkok nur zu sechs Pflichtspiel-Einsätzen, über die kompletten 90 Minuten lief der Frankfurter dabei nie auf. Seine bis dato letzte Partie für die Eintracht datiert vom 15. Dezember 2021, als er beim 3:2-Sieg in Gladbach in der Schlussphase eingewechselt wurde.