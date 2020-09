Berichte: Manchester United gelingt Durchbruch in Verhandlungen mit Jadon Sancho - gibt der BVB nach?

Anzeige

Deutlicher kann man die Tür für einen Wechsel eigentlich nicht zu machen: "Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv", sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc im August zum Auftakt des BVB-Trainingslagers in Bad Ragaz über einen möglichen Wechsel von BVB-Superstar Jadon Sancho zu Manchester United. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schob später nach: "Da gibt es nullkommanull Interpretationsspielraum. Der Sancho-Verbleib beim BVB ist in Stein gemeißelt." Kaum vorstellbar, dass ManUnited trotzdem weiter an Sancho baggert und glaubt, dass ein Transfer weiter realistisch sei - aber laut englischen Medienberichten soll das genau der Fall sein.

Nach übereinstimmenden Informationen des TV-Senders BBC und der Tageszeitung Telegraph - beides für gewöhnlich seriöse Quellen - soll das Premier-League-Team um Trainer Ole Gunnar Solskjaer trotz der klaren Transfer-Absage der BVB-Bosse weiter mit der Sancho-Seite verhandelt haben. Der starke Wechsel-Wille des 20 Jahre alten Flügelstürmers solle diesen Vorgang angetrieben haben. Jetzt soll sogar eine Einigung über das Gehalt des englischen Nationalspielers bei einem potenziellen Wechsel und über die Berater-Honorare erzielt worden sein.

Kommt es also doch noch zum Sancho-Wechsel in diesem Sommer? Es scheint unrealistisch. Trotz des "Durchbruchs" in den Verhandlungen, wie die Engländer titeln, muss Manchester United noch mit dem BVB über die Ablösesumme einig werden. Diese soll bei 120 Millionen Euro liegen, was Sancho zum teuersten Bundesliga-Export der Geschichte machen würde. Laut den Medienberichten könnten sich die Dortmunder durchaus verhandlungsbereit zeigen, sollte United auf die Ablöse-Forderung, von der der BVB keinen Cent abrücken will, eingehen. Das Transfer-Fenster ist noch bis zum 5. Oktober geöffnet. Sancho (34 Tore und 43 Torvorlagen in 99 BVB-Spielen) besitzt beim BVB noch einen Vertrag für die nächsten drei Jahre.