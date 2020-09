Berichte: Manuel Baum wird neuer Schalke-Trainer - Naldo oder Widmayer als Co-Trainer?

Der FC Schalke hat einen Nachfolger für David Wagner gefunden! Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Manuel Baum neuer Trainer bei den Knappen und soll noch am Mittwochmittag vorgestellt werden. Bereits am Abend soll er sein erstes Training auf Schalke leiten.

Auch der Co-Trainer steht laut übereinstimmenden Medienberichten fest: Es soll der ehemalige Schalke- und Werder-Profi Naldo sein. Zuvor hatte Sky Sport News HD berichtet, dass Rainer Widmayer an die Seite von Baum treten sollte. Er gilt als erfahrener Co-Trainer. Doch kurz darauf berichteten mehrere Medien - unter anderem auch Sky -, dass der ehemalige Profi Naldo an die Seite von Baum gestellt wird. Die Sportschau berichtet, dass Baum zwei Co-Trainer bekommen soll: Widmayer und Naldo .

Der Revierklub hatte sich am Sonntag nach saisonübergreifend 18 sieglosen Spielen in Serie von Wagner getrennt. Am Samstag spielt der Tabellenletzte bei RB Leipzig (18.30 Uhr). Baum trainiert derzeit die U18-Nationalmannschaft. Zwischen Dezember 2016 und April 2019 war er Cheftrainer des FC Augsburg.