Berichte: Max Eberl plant Rücktritt bei Borussia Mönchengladbach

Knall bei Borussia Mönchengladbach : Laut übereinstimmenden Berichten des Pay-TV-Senders Sky und der Bild plant Sportdirektor Max Eberl seinen Rücktritt bei der Borussia und soll die Vereinsbosse über seinen Wunsch informiert haben. Der 48 Jahre Erfolgs-Manager könne demnach schon in den kommenden Tagen seinen Posten beim Bundesligisten räumen. Laut Bild soll Eberl am Donnerstagabend bereits mit einem Teil der Mannschaft das Gespräch gesucht haben - wohl um den Führungsspielern seine Entscheidung mitzuteilen. Ein Grund für den geplanten Rücktritt seien Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Vereins.

Ein Eberl-Rücktritt käme Borussia Mönchengladbach in der aktuellen Lage äußerst ungelegen. In der Bundesliga steckt die Mannschaft um den in der Kritik stehenden Trainer Adi Hütter in der unteren Tabellenhälfte fest. Mit 22 Punkten aus 20 Spielen ist die Borussia Tabellen-Zwölfter.