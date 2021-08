Berichte: Messi-Ankunft in Paris verzögert sich - Noch keine "vollständige Einigung" mit PSG

Klar war bis Montagabend erst mal nur, dass PSG eine Option von Messi ist. Das hatte der 34-Jährige selbst bei seiner emotionalen Pressekonferenz in Barcelona am Sonntag bestätigt, ebenso die Verhandlungen. Wann es zur Einigung kommt, wie die aussieht, wann er vorgestellt wird - im Moment wohl alles nur Spekulationen. Zunächst war er schon am Sonntag in Paris erwartet worden, um am Montag den Medizincheck zu machen. Daraus wurde nichts. Im Internet kursierten stattdessen Videos, die ihn in Badehose auf seinem Anwesen am Montag zeigen sollen. Auch dort in Castelldefels warteten Fans gebannt und gespannt auf eine Entscheidung.