Laut "ESPN": NFL-Superstar Tom Brady tritt zurück - Karriereende nach 22 Jahren und sieben Titeln

Eine Woche nach der Play-off-Niederlage seiner Tampa Bay Buccaneers gegen die LA Rams beendet Quarterback-Legende Tom Brady offenbar seine Karriere in der NFL. Wie der US-Sportsender ESPN zuerst berichtete, hat Brady nach 22 Saisons und sieben Super-Bowl-Titel den Entschluss gefasst, mit sofortiger Wirkung aufzuhören, wohl seiner Familie zuliebe. Brady, der im August 45 Jahre alt wird, ist der erfolgreichste American-Football-Spieler der Geschichte. Eine offizielle Bestätigung über das Ende seiner Karriere gab es zunächst nicht. Anzeige

Brady spielte seit 2000 Football in der NFL, zunächst bis 2019 für die New England Patriots, mit denen er sechs Mal den Titel gewann. Danach wechselte der Quarterback überraschend nach Tampa und holte sich in seiner ersten Saison 2021 direkt seinen siebten Super-Bowl-Ring. Gleich fünf Mal wurde er im Super Bowl als wertvollster Spieler (MVP) geehrt.

Die Play-off-Pleite heizte die Gerüchte um Bradys Zukunft weiter an: "Ehrlich gesagt, Leute, denke ich an dieses Spiel. Ich denke an nichts, das fünf Minuten weg ist von diesem Moment", sagte der Superstar bei der Pressekonferenz nach der bitteren Niederlage vor den eigenen Fans und meinte zu seiner Zukunft: "Ich habe da noch nicht viele Gedanken drauf verwendet, nehme es Tag für Tag." Problem: Es ist weder klar, ob die Mannschaft auch in der kommenden Saison genug ihrer starken Spieler zur Verfügung hat, um erneut zu den Titelkandidaten zu zählen. Bradys Vertrag ist noch ein Jahr gültig.