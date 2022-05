Berichte: Ousmane Dembélé erneut im Fokus des FC Bayern - Vertrag in Barcelona läuft aus

In Deutschland ist Dembélé vor allem aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund bekannt, wohin er 2016 von Stade Rennes gewechselt war. Als knapp ein Jahr später das Angebot aus Barcelona kam, versuchte der Franzose den Transfer mit einem Trainingsstreik zu erzwingen. Der BVB ließ sich schließlich auf einen Deal jenseits der Marke von 100 Millionen Euro Ablösesumme ein. Auch in Spanien machte Dembélé jedoch gelegentlich mit Eskapaden außerhalb des Platzes auf sich aufmerksam, gilt zudem als verletzungsanfällig. Insgesamt 15 Mal stand der Offensivspieler den Katalanen in den vergangenen fünf Jahren wegen verschiedener Blessuren oder Erkrankungen nicht zur Verfügung. In Summe verpasste er dadurch mehr als 100 Spiele.