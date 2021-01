Berichte: Özil-Transfer zu Fenerbahce rückt immer näher - Arsenal-Trainer Arteta äußert sich

Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass Mesut Özil zum türkischen Spitzenverein Fenerbahce Istanbul wechselt. Nachdem am Mittwoch bereits die türkische Nachrichtenagentur DHA vermeldete , dass sich der deutsche Ex-Nationalspieler mit Fenerbahce auf einen Vertrag für dreieinhalb Jahre geeinigt habe, melden nun auch erste Quellen aus Deutschland, dass der Deal kurz bevor stehe. So berichten sowohl Sky als auch Sport1, dass die Verhandlungen über einen Transfer des beim FC Arsenal aussortierten Özil zumindest weit fortgeschritten seien. Der Weltmeister von 2014 soll bereit sein, zu seinem Herzensverein zu wechseln. Auch die Finanzierung sei gesichert.

So soll Özil laut Sport1 am Dienstag an einer Videokonferenz mit Fener-Sportdirektor und Ex-Profi Emre Belozoglu sowie Klub-Präsident Ali Koc teilgenommen haben. Koc soll auch derjenige sein, der zusammen mit seiner Firma, einem Investor aus der Fernseh-Branche und eventuell auch Özil-Sponsor Puma den Deal finanzieren soll. Allerdings ist wohl noch immer offen, wann genau der Deutsche aus London in die Türkei wechselt - entweder ablösefrei nach Ablauf des Arsenal-Vertrags im Sommer oder doch schon in diesem Winter. Laut Sky könne sich Özil auch vorstellen, bis Sommer in London zu bleiben. Die DHA hatte zuvor vermeldet, dass der 32-Jährige bei einem Winter-Wechsel die ersten sechs Monate von Arsenal weiterbezahlt werden soll. Bei den Gunners verdient Özil aktuell 20 Millionen Euro im Jahr. Bei Fenerbahce sollen es fünf Millionen Euro jährlich werden.