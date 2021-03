Berichte: Ralf Rangnick vor Rückkehr zum FC Schalke 04 - als Sportvorstand

Es bahnt sich eine echte Überraschung beim FC Schalke 04 an! Ralf Rangnick will Sportvorstand bei den Knappen werden und den Neuanfang des Krisen-Klubs von Beginn an mitmachen. Das berichten Bild und die Funke Mediengruppe übereinstimmend. Fix ist zwar noch nichts, aber laut der Berichte soll es bereits eine "Vor-Einigung" zwischen Rangnick, dessen Berater Marc Kosicke und dem Verein geben. Anzeige

Kurios dabei: Den Kontakt zwischen Rangnick und Schalke soll eine einflussreiche Gruppe von Schalke-Anhängern aus Wirtschaft, Sponsoren, Politik und Zivilgesellschaft hergestellt haben, die den Verein wieder zu alter Stärke führen will. Einige dieser Kandidaten möchten demnach auch für den Aufsichtsrat kandidieren, der am 13. Juni neu gewählt wird. Wie berichtet wird, gehört das aktuelle Aufsichtsratsmitglied Stefan Gesenhues zu der Gruppe, der am Freitagmittag das Projekt mit Rangnick vorstellte. Nun muss der Aufsichtsrat entscheiden, ob man Rangnick wirklich holen will.

Laut der Berichte gibt es bereits erste Einigungen. Demnach will Rangnick Schalke zu seinem letzten Großprojekt machen, nachdem er schon zwei Mal für den Revierklub tätig war. Dieses Mal will er den Neuaufbau nach einer katastrophalen Saison komplett selbst durchführen. Er will deshalb angeblich einen möglichst langen Vertrag unterschreiben, mit der jüngsten Mannschaft der Geschichte in der 2. Liga für Furore sorgen und den Wiederaufstieg schaffen.