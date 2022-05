Berichte: Saison-Aus für Ryan Gravenberch - möglichem Bayern-Transfer droht langer Ausfall

Der zentrale Mittelfeldspieler kam in der laufenden Saison bereits in 30 Partien in der niederländischen Eredivisie zum Einsatz. Dabei erzielte er zwei Tore und gab fünf Vorlagen. In der Champions League, in der sich Ajax unter anderem in einer Gruppe mit Borussia Dortmund durchsetzte und beide Duelle gegen den BVB für sich entscheiden konnte, stand Gravenberch in allen Partien bis zum Ausscheiden im Achtelfinale in der Startelf der Amsterdamer. Für die niederländische A-Nationalmannschaft bestritt der 19-Jährige bereits zehn Partien (ein Tor).