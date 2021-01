Berichte: Schalke 04 lehnt finanzielle Hilfen von Ex-Boss Clemens Tönnies ab

Der finanziell und sportlich stark angeschlagene Bundesliga-Tabellenletzte FC Schalke 04 verzichtet laut übereinstimmenden Berichten der Ruhr Nachrichten und Sky auf das Hilfsangebot von Ex-Klubchef Clemens Tönnies, dem Verein mit einer Finanzspritze zu helfen. Tönnies hatte sein Angebot an die Bedingung geknüpft, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat des Ruhrpott-Klubs geschlossen für die Hilfe stimmen. Dies ist am Mittwochabend aber offenbar nicht passiert. So seien nach Informationen der Ruhr Nachrichten zwei Mitglieder des Aufsichtsrats dagegen gewesen, die Tönnies-Gelder anzunehmen. Damit dürfte das Angebot verfallen.

