Bericht: Schalke 04 vor Transfer-Coup - Sead Kolasinac kehrt wohl zurück

Der FC Schalke 04 steht offenbar vor einem Transfer-Coup: Wie die Bild und Sky berichten, könnte es in Kürze zu einer Rückholaktion von Sead Kolasinac kommen. Der bosnische Nationalspieler soll vom FC Arsenal zunächst für ein halbes Jahr bis Sommer ausgeliehen werden. Kolasinac spielte bereits von 2010 (damals noch in der Jugend) bis 2017 bei S04, ehe er ablösefrei zu den Gunners nach London in die Premier League wechselte. Anzeige

Jetzt das Schalke-Comeback von Kolasinac? Während die Bild spekuliert, ob die finanziell angeschlagenen Schalker den 27 Jahre alten Außenverteidiger überhaupt finanzieren können, geht Sky in seinem Bericht weiter. So stehe der Deal über eine Leihe bereits kurz vor dem Abschluss. Demnach soll Kolasinac für eine Schalke-Rückkehr - etwaige Rückholaktionen scheiterten in der Vergangenheit - auf Gehalt verzichten wollen, zudem würde auch Arsenal bereit sein, Teile des Gehalts zu übernehmen. Bei Schalke würde Kolasinac vor einer Mammut-Aufgabe stehen: Die Königsblauen haben in diesem Jahr nur ein Liga-Spiel gewonnen und sind mit vier Punkten Tabellenletzter der Bundesliga.

Kolasinac hat Stammplatz bei Schalke 04 verloren

Kolasinac hat nach gutem Start auf der Insel seinen Stammplatz mittlerweile verloren und steht auf dem Abstellgleis. In der aktuellen Premier-League-Saison kommt der Ex-Bundesliga-Star nur auf einen Einsatz. Der Freund des ausgemusterten Mesut Özil hat bislang 113 Pflichtspiele für die Londoner absolviert - und damit weniger als für Schalke (123).