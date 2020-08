Berichte: Schalke-Star Weston McKennie kurz vor Wechsel zu Juventus Turin

Dass der FC Schalke 04 ohne Weston McKennie in die neue Bundesliga-Saison geht, gilt seit Wochen als so gut wie sicher. Das konkrete Transferziel des 21-Jährigen war bisher jedoch nicht bekannt - bis jetzt. Denn nun schaltet sich mit Juventus Turin offenbar ein prominenter Interessent für den Mittelfeldmann ein. Laut übereinstimmenden Berichten befindet sich der italienische Serienmeister in der Pole Position für einen Transfer des Schalkers, der in der abgelaufenen Spielzeit auf 28 Liga-Einsätze kam und als absolute Stammkraft des Teams von Trainer David Wagner galt.