Berichte: Sebastian Kehl wird Zorc-Nachfolger beim BVB – neuer Sportdirektor ab 2022

Bei Borussia Dortmund bahnt sich ein Generationenwechsel an: Wie Kicker und Bild übereinstimmend berichten, wird der frühere BVB-Kapitän Sebastian Kehl ab Sommer 2022 der neue Sportdirektor des Vizemeisters. Damit übernimmt Kehl die Nachfolge von Michael Zorc, der sein Amt nach dann 24 Jahren zur Verfügung stellt. Zuletzt war auch Stuttgarts Sportchef Sven Mislintat für den Posten gehandelt worden . Der BVB äußerte sich bisher nicht zur Personalie.

Der 41 Jahre alte Kehl ist seit 2018 Lizenzspielerchef der Dortmunder, agierte in dieser Funktion als Bindeglied zwischen der Mannschaft, dem Trainer und der sportlichen Leitung - und arbeitete so bereits eng mit Zorc zusammen. Die Verträge sind noch nicht unterzeichnet, intern bestehe nach Gesprächen, in denen auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke involviert war, über die Personalie jedoch Klarheit.