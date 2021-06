Berichte: Sergio Ramos in intensiven Gesprächen mit PSG über Transfer - Vertrags-Laufzeit noch Problem?

Von Real Madrid zum französischen Top-Klub? Sergio Ramos und Paris St.-Germain befinden sich laut übereinstimmenden Medienberichten in "intensiven" Gesprächen über einen ablösefreien Transfer in den kommenden Tagen. Real hatte Mitte Juni bekannt gegeben, dass der zum Saisonende auslaufende Vertrag von Führungsspieler Ramos nach 16 Jahren im Verein nicht verlängert werde . Demnach ist der Spanier ab dem 1. Juli nun vereinslos - aber wohl nicht allzu lange. Dann wie die französische Zeitung L'Equipe und das spanische Blatt Diario AS berichten, befinden sich die Verhandlungen zwischen PSG und Ramos bereits auf der Zielgeraden.

Zwar soll der 35 Jahre alte Verteidiger darauf bestehen, bei seinem nächsten Klub einen Vertrag über zwei Jahre zu unterschreiben - allerdings könnte den Berichten zufolge ein Kompromiss gefunden werden - ein Einjahresvertrag mit der Option auf Klubseite, den Kontrakt um ein weiteres Jahr zu verlängern. Auch die finanziellen Forderungen des Superstars sollen kein Problem sein: So fordere Ramos in etwa so viel, wie er bei Real Madrid verdient habe - rund 13 Millionen Euro.

Sergio Ramos soll PSG zum Champions-League-Titel führen

Ramos war von Nationaltrainer Luis Enrique nicht für die EM nominiert worden. Der Spanien-Star hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder mit Verletzungen geplagt und zwischenzeitlich auch mit dem Coronavirus infiziert. In der spanischen Liga war er in der laufenden Saison nur in 15 von 38 Spielen zum Einsatz gekommen. "Es war eine Entscheidung, über die wir viel nachgedacht haben", so Enrique, der bereits lange vor der EM-Nominierung das Gespräch mit dem langjährigen Kapitän gesucht hatte. "Es ist nicht einfach, etwas zu vermitteln, was für ihn nicht positiv ist. Ich muss mich an das halten, was für das Team am besten ist", sagte Enrique. Ramos stand seit der Saison 2005/06 für Madrid unter Vertrag und wurde mit den Königlichen unter anderem fünfmal spanischer Meister und gewann viermal die Champions League. Unter Tränen verabschiedete sich der langjährige Kapitän auf einer Pressekonferenz.