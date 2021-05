Berichte: Spektakulärer Trainerwechsel in Serie A - Inzaghi ersetzt Conte bei Inter Mailand

Es wäre eine echte Überraschung. Der Bruder von Ex-Weltklassestürmer Filippo Inzaghi ist eine Vereinslegende bei Lazio. Nur unterbrochen von zwei kurzzeitigen Ausleihen gehört Simone Inzaghi dem Hauptstadtklub seit 22 Jahren an. Erst als Spieler, dann als Jugendtrainer und schließlich als Chefcoach. Sein größter Erfolg als Trainer war der nationale Pokalgewinn in der Saison 2018/19. Am Donnerstagabend reagierte der Verein mit einer mysteriösen Pressemitteilung, die auf Inzaghi, der nicht namentlich genannt wird, gemünzt sein könnte. "Wir respektieren das Umdenken eines Trainers, und vor allem eines Spielers, dessen Name viele Jahre mit der Lazio-Familie und den Erfolgen der Biancocelesti verbunden war", hieß es im Klub-Statement. Inzaghi soll bei den Römern kurz vor einer Vertragsverlängerung gestanden haben.