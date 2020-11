Berichte: Technischer Direktor Michael Reschke bei Schalke 04 vor dem Aus

Ein Traditionsklub schlingert in Richtung Abgrund: Der FC Schalke 04 steckt in der größten Krise seiner jüngeren Geschichte. Seit 24 Spielen warten die Königsblauen in der Bundesliga auf einen Sieg. Der neue Trainer Manuel Baum konnte die Entwicklung bisher nicht positiv beeinflussen. Am Montag wurde publik, dass der Coach eine Trainingseinheit abbrechen musste, weil es zu einem Streit zwischen Co-Trainer Naldo und Stürmer Vedad Ibisevic gekommen war. Längst hat die Krise auch die Führungsebene erreicht. Laut Sport1 und Kicker könnte es nun auch hier Konsequenzen geben. Der Technische Direktor Michael Reschke soll vor dem Aus stehen. Auf Nachfrage des SPORTBUZZER wollte der Klub die Gerüchte zunächst nicht kommentieren. Anzeige

Der frühere Sportchef des VfB Stuttgart ist seit Juni 2019 gemeinsam mit Sportvorstand Jochen Schneider für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich. Das Verhältnis zwischen dem 63-Jährigen und Schneider gilt indes als nicht besonders freundschaftlich. Nicht zuletzt die lange Treue zu Ex-Trainer David Wagner, der nach monatelanger Krise erst im September nach 18 Spielen in Serie ohne dreifachen Punktgewinn und fünf Liga-Pleiten am Stück gehen musste, soll intern für Misstöne gesorgt haben. Man sei sich in vielen Punkten nicht mehr einig, heißt es.

Laut Sport1 sollen vor allem Gespräche zwischen Reschke und Hertha BSC bei Schneider für Ärger gesorgt haben. Dem Bericht zufolge habe Reschke, der zuvor auch für Bayer 04 Leverkusen und den FC Bayern als Manager und Kaderplaner aktiv war, ohne Rücksprache mit dem Sportvorstand und dem Spieler über einen möglichen Verkauf von S04-Kapitän Omar Mascarell an die Herthaner verhandelt. Demnach habe Schneider sich später persönlich bei Mascarell dafür entschuldigt.