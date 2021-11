Berichte: FC Barcelona will Transfer von Ex-Bayern-Profi Thiago - nächstes Comeback nach Alves?

Am Freitagabend verkündete der FC Barcelona den ersten Transfer unter dem neuen Trainer Xavi Hernandez: Der 36-Jährige Dani Alves kehrt zum katalanischen Klub zurück , ist allerdings erst ab Januar spielberechtigt. Nun soll es nach Berichten von Sky Sport, dem Liverpool Echo und der AS zu einer weiteren Rückholaktion kommen. Ex-Bayern Profi Thiago soll auf der Xavi-Wunschliste stehen. Die Katalanen nach wollen den Star zu einer Rückkehr überreden.

Der 30-Jährige Mittelfeldakteur wechselte 2020 vom deutschen Rekordmeister zum FC Liverpool , konnte sich unter Reds-Coach Jürgen Klopp in der laufenden Saison aber noch keinen Stammplatz erarbeiten. Zuletzt gab der 46-malige spanische Nationalspieler bei der ersten Premier-League-Niederlage der Liverpooler gegen West Ham United (2:3) sein Comeback nach einer Wadenverletzung.

Thiago stand für den FC Barcelona in insgesamt 100 Partien auf dem Platz, in denen ihm elf Tore und 20 Vorlagen gelangen. Unter anderem feierte der in Italien geborene zentrale Mittelfeldspieler vier spanische Meistertitel, zwei spanische Pokalsiege und einen Champions-League-Titel mit Barca. Seine bislang erfolgreichste Zeit verbrachte er jedoch bei den Bayern. Insgesamt siebenmal wurde er deutscher Meister und gewann zudem viermal den DFB-Pokal und erneut die Königsklasse. Nun könnte eine Rückkehr zu seinem Herzensverein kurz bevorstehen. Sein Vertrag bei den "Reds" läuft jedoch noch bis 2024 und mit einem Marktwert laut transfermarkt.de von 25 Millionen Euro dürfte Thiago kein Schnäppchen werden.