Berichte: Thomas Delaney könnte BVB sofort verlassen - Teams aus England und Italien an Transfer interessiert

Thomas Delaney und Borussia Dortmund: Schon seit längerer Zeit pendelt der zentrale Mittelfeldspieler beim BVB zwischen Startelf und Bankplatz hin und her - kommt es nun zu einem Wechsel? Laut Ruhr Nachrichten liebäugelt der dänische Nationalspieler, der bei der EM mit dem Team sensationell das Halbfinale erreicht hatte, mit einem Transfer in die englische Premier League - und das noch in diesem Sommer. Das deckt sich mit Berichten der Sport Bild und Sky, die ebenfalls schon länger über die Zukunft des 29-Jährigen spekulieren. Demnach würden die BVB-Verantwortlichen dem zweikampfstarken Zentral-Akteur keine Steine in den Weg legen, sollte der Wechselwunsch beim Dänen stark ausgeprägt sein. Delaney besitzt in Dortmund nur noch einen Vertrag bis 2022, nur noch bis zum kommenden Winter könnte der BVB eine Ablöse kassieren.

