Berichte über Beben: Schalke-Spieler fordern Rauswurf von Trainer Christian Gross

Es ist der nächste Knall beim FC Schalke 04 ! Wie Sky, Sport1 und die Funke Mediengruppe am späten Freitagabend übereinstimmend berichten, sollen unter der Woche mehrere Führungsspieler der Mannschaft die Absetzung von Trainer Christian Gross gefordert haben. Demnach sollen sie Spieler beim scheidenden Sportvorstand Jochen Schneider diesbezüglich vorstellig geworden sein. Dieser habe aber abgelehnt.

Schon am Montag nach der derben 0:4-Derbypleite gegen Borussia Dortmund sollen demnach die Führungsspieler der Knappen bei der sportlichen Leitung vorstellig geworden sein. Die berichteten Vorwürfe sind schwer. Der 66-Jährige würde angeblich immer wieder die Namen der eigenen und der gegnerischen Spieler verwechseln, die Profis in der falschen Sprache ansprechen. Auch die Trainingsgestaltung sorgt demnach unter den Spielern für Kritik - zudem sei die taktische Ausrichtung in den Spielen ungenügend.