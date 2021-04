Berichte: UEFA berät über sofortigen Ausschluss der Super-League-Klubs aus dem Europapokal

Laut Spox und Goal soll es bereits am Dienstag ein erstes Meeting geben, in dem über das Schicksal der Halbfinal-Teilnehmer FC Chelsea, Manchester City und Real Madrid (Champions League) sowie FC Arsenal und Manchester United (Europa League) beraten wird. Die übrigen Klubs, die es in die Vorschlussrunde geschafft haben (Paris Saint-Germain in der Königsklasse sowie die AS Rom und FC Villarreal im kleineren Europacup) gehören nicht zu den zwölf Gründern der Superliga.