Berichte: UEFA entzieht St. Petersburg Ausrichtung des Champions-League-Endspiels

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine verdichten sich die Anzeichen für eine Verlegung des Champions-League-Endspiels. Wie die Nachrichtenagenturen AP, dpa und SID übereinstimmend berichten, wird die UEFA auf einer außerordentlichen Sitzung des Exekutivkomitees am Freitag (10 Uhr/MEZ) dem bisherigen Spielort St. Peterburg die Austragung entziehen. Eine Bestätigung dieses Vorhabens war für den SPORTBUZZER aus UEFA-Kreisen zunächst nicht zu erhalten. Das Endspiel der Königsklasse soll am 28. Mai stattfinden. Offiziell hatte die UEFA am Donnerstag über die anstehende Sitzung des Exekutivkomitees informiert.

Nach Informationen der Press Association arbeite die UEFA mit Blick auf das Endspiel bereits an Notfallplänen. Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten musste aufgrund der Corona-Pandemie der Final-Austragungsort gewechselt werden. Eine Entscheidung über einen Ersatzort für St. Petersburg, der Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladmir Putin, wird am Freitag noch nicht erwartet.