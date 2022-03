Berichte: Valérien Ismaël übernimmt Trainer-Job bei Besiktas Istanbul - Vorstellung am Freitag?

Trainer-Überraschung bei Besiktas Istanbul: Knapp über einen Monat nach seiner Entlassung beim englischen Zweitligisten West Bromwich Albion hat der ehemalige französische Bundesliga -Profi Valérien Ismaël einen neuen Job gefunden - und zwar beim türkischen Spitzenverein Besiktas Istanbul . Das berichteten am Donnerstagnachmittag die Bild und Sport1 übereinstimmend. Die Berichte unterscheiden sich allerdings in der Frage, für wie lange Ismaël beim Tabellen-Achten unterschreibt. Während der Ex-Bayern-Star laut Bild bis 2023 mit einer Option auf eine Verlängerung unterschriebt, gilt laut Sport1 der Ismaël-Vertrag nur bis Saisonende. Zur neuen Spielzeit könnte dann mit Ex-Schalke-Trainer Jens Keller ein deutscher Trainer übernehmen, heißt es weiter.

Ismaël könnte schon am Freitag als Nachfolger des aktuellen Trainers Önder Karaveli vorgestellt werden. Laut türkischen Medien wird Karaveli allerdings im Trainer-Team des neuen Cheftrainers bleiben. Die Saison für Besiktas um Ex-Juventus-Star Miralem Pjanic und dem ehemalige BVB-Stürmer Michy Batshuayi lief bisher überaus bescheiden: Nach 30 von 38 Spieltagen belegt das Team nur Rang acht in der Liga und muss um die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb zittern. Der Abstand zum ersten Conference-League-Qualifikationsplatz vier beträgt drei Punkte.

Valérien Ismaël war als Spieler in der Bundesliga für Werder Bremen, den FC Bayern und Hannover 96 aktiv. Mit Werder holt der einstige Innenverteidiger 2004 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Dies gelang ihm 2006 auch mit dem FC Bayern. 2008 konnte der die Schale am Münchener Marienplatz noch einmal in die Höhe stemmen. Als Trainer lief es dann weniger rosig. Weder beim 1. FC Nürnberg, noch beim VfL Wolfsburg hielt er eine ganze Saison durch. Zuletzt wurde Ismaël nach nur einem Sieg in acht Spielen beim englischen Zweitligisten West Bromwich entlassen.