Berichte: VfB Stuttgart will Ex-BVB-Profi Maximilian Philipp zurück in die Bundesliga holen

Der VfB Stuttgart soll nach Medieninformationen an einer Verpflichtung des früheren BVB -Profis Maximilian Philipp interessiert sein. Laut Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten würden die Schwaben den Offensivspieler von Dynamo Moskau gerne ausleihen. Auch die Bild berichtet vom VfB-Interesse am 26-Jährigen.

Aktuell fehlt Philipp seinem Klub mit einer Muskelverletzung. In den vorherigen sieben Ligaspielen seit August erzielte er einen Treffer. In der abgelaufenen Saison kam er auf acht Tore in 20 Spielen. Er bereue den Wechsel nach Russland nicht, sagte der Stürmer in einem Kicker-Interview Anfang Juni. Trotz eines Vertrages bis 2023 liebäugelte Philipp schon da mit einer Rückkehr in die Bundesliga. "Ich bin Deutscher, das ist mein Zuhause. Ich fühle mich hier bei Dynamo sehr wohl, aber die Heimat ist immer noch mal etwas anderes", meinte der frühere U21-Nationalspieler.