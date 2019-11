Babak Rafati erklärt Wirbel um Berlin-Derby: So wird entschieden, ob ein Spiel abgebrochen wird

Union Berlin hat das Berliner Derby gegen Hertha BSC knapp mit 1:0 für sich entscheiden können . Kurz vor Schluss erzielte Sebastian Polter den Siegtreffer für die Gastgeber, die allerdings Glück hatten, dass die Partie überhaupt regulär zu Ende gehen konnte. Denn die Sportstadt Berlin präsentierte sich keineswegs im besten Licht. Chaos schon vor dem Anpfiff, Pyrotechnik während der Partie und ein von Union-Keeper Rafal Gikiewicz und seinen Kollegen gerade noch verhinderter Platzsturm sorgten für jede Menge Aufregung in Köpenick.

Nach dem Spiel verriet der umsichtige Schiedsrichter Deniz Aytekin, dass das Derby zwischenzeitlich sogar vor dem Abbruch stand. "Das Wichtigste ist, dass keiner verletzt wurde. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Es ist einfach traurig, wenn sowas passiert", sagte Schiedsrichter Aytekin nach dem Spiel. Ein Spielabbruch hätte die Lage möglicherweise noch verschlimmert: "Wir waren auch in Kontakt mit der Polizei, wir hatten die Verantwortung für das ganze Spiel und mit Abstimmung der Polizei haben wir es zu Ende gebracht", erklärte der Referee. "Es ging mir um die Sicherheit der Spieler und der Verantwortlichen."

Babak Rafati: "Der Schiedsrichter entscheidet nicht final über den Abbruch"

Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter und SPORTBUZZER-Kolumnist Babak Rafati erklärt, wie genau die Entscheidungsfindung bei einem drohenden Spielabbruch abläuft - einen so folgenschweren Beschluss hätte Aytekin nämlich nicht allein treffen können. "Der Schiedsrichter ist nicht derjenige, der final darüber entschiedet", erklärte Rafati. "Die Polizei ist in Zusammenarbeit mit der Liga in der Verantwortung und gibt dem Schiedsrichter lediglich eine Empfehlung, der wir Schiedsrichter immer folgen."