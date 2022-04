Pyro auf den Rängen, Pleite auf dem Feld: Hertha steckt nach Derby-Desaster gegen Union im Keller fest

Seine restliche Energie steckte der Torwart in teils klasse Paraden – die erste zeigte er nach sieben Minuten gegen Baumgartl, der es per Kopf probierte. Auch in der Folge blieb die blaue Wand für die Gäste eine unüberwindbare. Gießelmann, Awoniyi, Becker, sie alle scheiterten an Lotka, der seine schludrigen Vorderleute stimmgewaltig auf unterlassene Hilfeleistung anklagte. Allein, es half nichts. Nach einer halben Stunde flankte Becker von links in die Mitte, wo am langen Pfosten Ex-Herthaner Genki Haraguchi lauerte und per Flugkopfball vollendete. Es war eine längst überfällige Führung für Union, die der Gästeblock entsprechend feierte. „Siehst du Hertha, so wird das gemacht“, sangen die Köpenicker vergnügt – viel treffender hätten sie es kaum formulieren können.