Berlin-Derby im Liveticker: Hertha BSC empfängt Union Berlin

Es wird diesmal ein ganz spezielles Derby: Hertha BSC ist von seinen Ansprüchen mal wieder weit entfernt, und jetzt sorgen Max Kruse und seine Unioner auch noch für den besonderen Kick beim Berliner Stadtduell. "Wir haben 16 Punkte nach neun Spielen, wir sind voll im Soll", verkündete der neue Torgarant des 1. FC Union. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) soll Kruse im leeren Olympiastadion wieder eine Hauptrolle spielen.

"Hoffentlich wird er wieder wichtig fürs Derby. Das ist ja auch seine Aufgabe", sagte Union-Trainer Urs Fischer über Kruse, der als Symbol für den überraschend starken Underdog aus dem Osten Berlins steht. Fischer will das Spiel trotz der coronabedingt fanfreien Tribünen genießen: "Ich glaube, der Wert bleibt gleich, ob Zuschauer anwesend sind oder nicht. Es ist ein Derby, es sind Emotionen." Ab 20.15 Uhr berichten wir live vor Ort aus Berlin.

"Sie haben ein paar Spieler geholt, die das Team besser machen", bemerkte Hertha-Trainer Bruno Labbadia zum Gegner - allen voran natürlich Kruse, aber nicht nur. "Die Mannschaft dahinter ist auch wichtig. Ohne uns würde er nicht so viele Tore schießen. Aber er ist in einer sehr guten Form", sagte Mittelfeldspieler Robert Andrich, der auch schon drei Saisontreffer auf seinem Konto hat. Labbadias Anti-Kruse-Plan: "Man muss ihn im Kollektiv in Schach halten. Nur einen Spieler abzustellen, würde gar nicht gehen."