Berlin, Frankfurt, Gladbach und München – RB Leipzig startet Bundesliga-Vorverkauf

Leipzig. In etwas weniger als drei Wochen startet RB Leipzig in die vierte Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Bereits ab Montag können sich einige Fans der Roten Bullen Tickets für die ersten vier Spiele besorgen. Und die haben sich in sich: Nach dem Auftakt am 18. August bei Aufsteiger Union Berlin warten mit Eintracht Frankfurt in der Red-Bull-Arena (25. August) und Borussia Mönchengladbach (30. August) auswärts zwei Mannschaften, die im Kampf um das europäische Geschäft in den vergangenen Jahren regelmäßig vorn mit dabei waren.

Bereits am vierten Spieltag kommt es dann zuhause zum Wiedersehen mit dem FC Bayern München. Zuletzt musste sich RB im Finale des DFB-Pokals gegen den deutschen Rekordmeister geschlagen geben und brennt auf Revanche. Auch sonst hielten die Aufeinandertreffen stets Dramatik und Spannung bereit. Das Spiel am 14. September dürfte wie immer binnen kürzester Zeit ausverkauft sein und gehört zur Kategorie A. Für Vollzahler kosten die Tickets folglich zwischen 18 und 85 Euro.

Vorverkauf startet phasenweise

Wie üblich beim phasenweisen Vorverkauf der Roten Bullen sind ab Montag um 10 Uhr zunächst die sogenannten Vielfahrer, also Fans, die RB in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend zu mindestens acht Auswärtsspielen begleitet haben, an der Reihe. Am Dienstag bekommen dann die Mitglieder der offiziellen Fanclubs und Dauerkarteninhaber der Saison 2019/20 ihre Chance, bevor am Mittwochmorgen, sollten noch Tickets verfügbar sein, der freie Vorverkauf startet.

Noch verfügbar sind zudem Tickets für die Pflichtspiel-Generalprobe am Samstag gegen Aston Villa (15.30 Uhr) und das Duell beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück in der ersten Runde des DFB-Pokals am 11. August.

