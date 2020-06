Endlich wieder laufen! René Menzel rennt in Berlin zu neuem Rekord

„Endlich wieder laufen. Das fühlt sich wirklich gut an“, sagte René Menzel. Der Langläufer von Hannover Athletics war beim Berlin Invitational nach Wochen der verordneten Wettkampfuntätigkeit dabei.

Zehn Kilometer Straßenlauf, acht Männer, sieben Frauen, Start mit Abstand und auch auf der Strecke weit auseinander laufen – so lautete das Programm.

Platz vier und Bezirksrekord in 29:38 Minuten

Für Menzel war es eine Befreiung. Eine überaus schnelle dazu. In 29:38 Minuten wurde er Vierter und toppte ganz nebenbei den Bezirksrekord, den zuvor Haftom Weldaj aus Pattensen mit 29:43 Minuten gehalten hatte.

„Die Einladung zu diesem Versuchsballon habe ich wenige Tage vor dem Rennen bekommen. So eine Chance bekommt man so schnell nicht wieder. Ich war wirklich gut drauf und habe gleich zugesagt. In Berlin konnte ich ohne Zeitvorgaben und Ziele befreit laufen“, sagte Menzel.