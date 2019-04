Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Aue gegen Heidenheim und Berlin gegen Regensburg

Der FC Erzgebirge Aue weiß, wie Abstiegskampf geht. In dieser Saison schienen die Sachsen so gut nichts mehr mit dem Nerven aufreibenden Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga zu tun zu haben. Doch weil die Elf von Coach Daniel Meyer zuletzt drei Spiele in Serie verlor, ist der Druck wieder deutlich gestiegen. Ein Sieg am Freitag (18.30 Uhr) gegen den Tabellensiebten 1. FC Heidenheim ist fast schon Pflicht. "Wenn man sich die Ergebnisse der letzten Wochen so anschaut, sind wir in der Pflicht, endlich wieder einen Sieg einzufahren", forderte Kapitän Martin Männel.