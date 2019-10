Berlin: Schiedsrichter streiken nach Gewaltzunahme auf Fußballplätzen

Die Berliner Schiedsrichter streiken gegen die Gewaltzunahme auf den Fußballplätzen. Der Fußballverband der Hauptstadt (BFV) gab die Entscheidung des Schiedsrichterausschusses am Freitag auf seiner Homepage bekannt. Alle Referees seien von ihren Spielen am Samstag und Sonntag abgesetzt worden. Am Donnerstagabend hat dies der Schiedsrichter-Beirat mit deutlicher Mehrheit beschlossen.