"Wäre schade": Union-Trainer Urs Fischer würde Bundesliga-Abstieg von Hertha BSC bedauern

Urs Fischer würde einen Abstieg von Hertha BSC aus der Bundesliga bedauern. Der Trainer von Union Berlin sagte in einem Interview vor dem Duell mit Hertha BSC dem Kicker (Montag): " Es wäre schade, es würde etwas fehlen, Derbys gehören dazu. " Während die Unioner nach dem 1:0 zuletzt gegen den 1. FC Köln als Siebter mit 41 Punkten sich neue Ziele für diese Saison setzen wollen und aufs internationale Geschäft blicken können, gilt beim Westrivalen aus der Hauptstadt der Kampf gegen den Abstieg.

Hertha müsse es aus eigener Kraft schaffen, "nicht auf andere hoffen, denn Hoffen ist manchmal hoffnungslos", sagte Fischer. Der 56 Jahre alte Schweizer betonte zugleich: " Ich bin aber zuversichtlich, dass Hertha den Klassenerhalt schafft. " Vor dem Stadtduell am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion sind die Herthaner auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht.

"Am Samstag wird es wieder ein hart umkämpftes Spiel, alle sind heiß, unter der Woche wird das Ganze wieder aufgebauscht. Ein Derby eben", sagte Fischer. Zwei davon gab es in dieser Saison schon: In der Meisterschaft gewann Union das Hinspiel daheim 2:0, im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Hertha 3:2.