Schiedsrichter-Streik: Berliner Fußball-Verband sagt alle Spiele vom Wochenende ab

Am Freitag wurde es turbulent in Berlin. Erst verkündete der Schiedsrichterausschuss am Vormittag einen Schiedsrichterstreik am Wochenende und setzte so ein Zeichen gegen die Gewaltzunahme auf den Fußballplätzen. Am Nachmittag ruderte dann das Präsidium des Landesverbandes zurück und sagte alle Spiele am Wochenende ab.