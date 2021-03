Bundesliga-Spiele an Ostern vor Absage? Berlins Regierender Bürgermeister Müller bestätigt Gespräche

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat Gespräche über eine mögliche Absage des Oster-Spieltages in der Bundesliga zwischen Bundespolitik und der Deutschen Fußball Liga bestätigt. "Das muss bundeseinheitlich geklärt werden. Wenn es die Verständigung auf der Bundesebene gibt, diese Ligaspiele sollen stattfinden, dann werden sie ohne Publikum stattfinden", sagte Müller (SPD) bei der Pressekonferenz des Berliner Senats am Dienstag. Anzeige

Am 3. und 4. April sind neun Bundesliga-Spiele angesetzt, unter anderem das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München am Karsamstag (18.30 Uhr/Sky) und das Berliner Derby zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC am Ostersonntag (18.00 Uhr/Sky). Für das Hauptstadt-Duell hat der Berliner Senat einen Antrag auf die Zulassung von Fans im Rahmen eines Pilotprojekts in der Hauptstadt abgelehnt.

In der Bundesliga gilt mit Ausnahme einer kurzen Unterbrechung im Spätsommer und Herbst seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der vergangenen Saison im Mai 2020 ein generelles Zuschauerverbot. Am Montag hatte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) einer Fan-Rückkehr beim Spitzenspiel zwischen Leipzig und Bayern eine Absage erteilt. Die sächsische Landesregierung erwägt offenbar sogar eine Absage des Bundesliga-Topspiels. Hintergrund ist der in der Nacht von der Ministerpräsidenten-Konferenz beschlossene weitgehende Oster-Lockdown.