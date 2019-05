Neuer Job für Bernd Hollerbach: Ex-HSV-Trainer jetzt Coach in Belgien

Sieben Spiele, drei Remis, vier Niederlagen: In der Bundesliga-Geschichte des Hamburger SV war kein Trainer des Nordklubs so erfolglos wie Bernd Hollerbach (im Schnitt 0,43 Punkte pro Spiel). Der heute 49 Jahre alte Fußballlehrer musste den HSV in der Saison 2017/18 im März (nach einer 0:6-Niederlage gegen den FC Bayern) nach gut zweieinhalb Monaten als Cheftrainer wieder verlassen. Unter Nachfolger Christian Titz stiegen die Hamburger schließlich erstmals in ihrer Vereinsgeschichte aus der Bundesliga ab. Nach 436 Tagen ohne Job hat Hollerbach nun einen neuen Klub gefunden. Der gebürtige Würzburger übernimmt den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron. Hollerbach unterzeichnete einen Zweijahresvertrag, teilte der Klub mit.