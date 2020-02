Ex-HSV-Trainer Bernd Hollerbach spricht über Krankheits-Aus in Belgien: "Mache ganz bewusst ein Break"

Hollerbach: "Gesundheit ist das Wichtigste"

Als Spieler war der als „Holleraxt“ bekannte Linksverteidiger für die Würzburger Kickers, den FC St. Pauli, den 1. FC Kaiserslautern und den Hamburger SV aktiv, bei dem er die längste Zeit seiner Karriere verbrachte. In 222 Bundesliga-Spielen erzielte er sechs Tore, berühmt-berüchtigt wurde der gelernte Metzger aber durch die Vielzahl an Gelben Karten (insgesamt 95). Hier im "Jahrhundertspiel", dem 4:4 des HSV gegen Juventus Turin mit Niko Kovac gegen Zinedine Zidane. ©

Derzeit steckt sein Team in einer Krise. Während unter Hollerbachs Regie noch 27 Punkte nach 20 Spielen zu Buche standen, setzte es in den vergangenen vier Spielen in der belgischen Jupiler Pro League vier Niederlagen. Als Interimscoach war zunächst Sportdirektor Rudi Vata tätig, ehe U21-Trainer Philippe Saint-Jean das Team übernahm. Doch Hollerbach ist fest davon überzeugt, im Frühjahr wieder angreifen zu können. "Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und werde so schnell wie möglich zurückkehren", sagt der Ex-HSV-Coach, dessen Vertrag in Belgien bis Sommer 2021 läuft.