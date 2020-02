Nach Krankheit: Ex-HSV-Coach Bernd Hollerbach nimmt Trainer-Job in Belgien wieder auf

Der frühere Bundesliga -Trainer Bernd Hollerbach kehrt auf die Trainerbank des belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron zurück. „Ich freue mich, dass es heute endlich wieder losgeht. Ich bin vollständig gesund und kann meine Arbeit als Cheftrainer wieder zu 100 Prozent aufnehmen“ , wurde der 50-Jährige am Dienstag auf der Klub-Homepage zitiert.

Wegen gesundheitlicher Probleme hatte der frühere Spieler und Trainer des Hamburger SV seit Anfang Februar pausiert. „Wer mich kennt, weiß, dass ich leidenschaftlich gerne mit meiner Mannschaft arbeite. Das werde ich ab sofort wieder tun“, sagte Hollerbach. Am Samstag bestreitet der Tabellen-Zehnte aus Mouscron sein Auswärtsspiel gegen den Tabellen-13. KAS Eupen.

Pause als Trainer: Virus schwächte Hollerbach

Als Spieler war der als „Holleraxt“ bekannte Linksverteidiger für die Würzburger Kickers, den FC St. Pauli, den 1. FC Kaiserslautern und den Hamburger SV aktiv, bei dem er die längste Zeit seiner Karriere verbrachte. In 222 Bundesliga-Spielen erzielte er sechs Tore, berühmt-berüchtigt wurde der gelernte Metzger aber durch die Vielzahl an Gelben Karten (insgesamt 95). Hier im "Jahrhundertspiel", dem 4:4 des HSV gegen Juventus Turin mit Niko Kovac gegen Zinedine Zidane. ©

Doch schon in einem Bild-Interview Anfang Februar war Hollerbach zuversichtlich, seinen Trainer-Job beim belgischen Klub noch in der laufenden Saison wieder aufzunehmen. "Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und werde so schnell wie möglich zurückkehren", sagte der Ex-HSV-Coach, dessen Vertrag bei Mouscron noch bis Sommer 2021 läuft.